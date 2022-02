Abu Dhabi, missili sulla città durante il mondiale per club! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ad Abu Dhabi, sede del mondiale per Club, sono state avvertite due forti esplosioni nel centro della città. Attraverso le prime video testimonianze, si può notare, soprattutto nella parte più alta, come il grattacielo ripreso sia in fiamme: si ipotizza, al momento, che possa trattarsi di un missile incendiato nel palazzo. Una delle due esplosioni, in particolare, è avvenuta a circa 20 km dall’hotel in cui alloggia il Palmeiras, che oggi ha battuto per 2-0 l’Al Ahly in semifinale. Ecco il video pubblicato da Mais Goias a riguardo: Duas explosões, supostamente causada por mísseis aconteceram na região central da cidade a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O fato aconteceu a cerca de 20 km de distância do hotel onde estava hospedada a delegação do Palmeiras,…+++++ pic.twitter.com/19rl1f6jtq— ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ad Abu, sede delper Club, sono state avvertite due forti esplosioni nel centro della. Attraverso le prime video testimonianze, si può notare, soprattutto nella parte più alta, come il grattacielo ripreso sia in fiamme: si ipotizza, al momento, che possa trattarsi di un missile incendiato nel palazzo. Una delle due esplosioni, in particolare, è avvenuta a circa 20 km dall’hotel in cui alloggia il Palmeiras, che oggi ha battuto per 2-0 l’Al Ahly in semifinale. Ecco il video pubblicato da Mais Goias a riguardo: Duas explosões, supostamente causada por mísseis aconteceram na região central da cidade a Abu, capital dos Emirados Árabes Unidos. O fato aconteceu a cerca de 20 km de distância do hotel onde estava hospedada a delegação do Palmeiras,…+++++ pic.twitter.com/19rl1f6jtq— ...

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi F1, Hamilton torna in fabbrica: è pronto a lanciare la sfida alla Red Bull Lewis Hamilton è tornato a Brackley: dovrebbe essere una cosa normale per uno che fa il pilota di F1 (e che pilota!) ma che dopo quello che è successo ad Abu Dhabi, diventa una notizia. Sì perché dopo la delusione per aver perso il Mondiale all'ultimo giro dell'ultimo GP per una decisione, che Mercedes e pilota hanno giudicato completamente errata da ...

CM club, Palmeiras in finale Il Palmeiras la prima finalista del Mondiale per club in corso ad Abu Dhabi. La loro avversaria sar il Chelsea oppure l'Al Hilal. I brasiliani, detentori della Copa Libertadores, al penultimo atto hanno sconfitto per 2 - 0 gli egiziani dell'Al Ahly. Le due reti dei ...

Abu Dhabi a tutto Mice: accordo con Miral sulle esperienze L'Agenzia di Viaggi Verstappen ed il crampo all'ultimo giro: "Non ce la facevo più" Non ce la facevo più, un altro giro e non ce l'avrei fatta a finire la gara. Dopo c'erano due rettilinei molto lunghi e nel secondo Lewis si è rifatto sotto, ed ho avvertito il mio piede vibrare. Insi ...

Mondiale per club: 2-0 all'Al Ahly, Palmeiras in finale (ANSA) - ABU DHABI, 08 FEB - Il Palmeiras è la prima finalista della Coppa del mondo per club, in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. La squadra brasiliana ha sconfitto 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly e ...

