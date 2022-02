Viste per voi: “Inventing Anna”, “Fedeltà” e “Cena con delitto 2” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Inventing Anna su Netflix È passato il terremoto televisivo sanremese e quindi tornano protagoniste le nostre care amate serie, in streaming sulle piattaforme. Oggi ci concentriamo su Netflix e le sue novità. Ho avuto la possibilità di vedere due titoli molto interessanti, che arriveranno nei prossimi giorni sulla piattaforma. Ritorna il mondo di Shonda Rhymes e la sua Shondaland con Inventing Anna. Il mondo è quello dei procedural alla Scandal, tanto per intenderci. C’è una storia di una identità inventata da una donna per truffare l’alta società newyorkese. Chi è Anna Delvey? Shonda si è ispirata a un reportage giornalistico che racconta come una donna senza un soldo, sia riuscita a vivere, sopravvivere e integrarsi con i grandi ricchi e potenti del Paese. È un racconto-scontro che a ogni episodio ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 7 febbraio 2022)su Netflix È passato il terremoto televisivo sanremese e quindi tornano protagoniste le nostre care amate serie, in streaming sulle piattaforme. Oggi ci concentriamo su Netflix e le sue novità. Ho avuto la possibilità di vedere due titoli molto interessanti, che arriveranno nei prossimi giorni sulla piattaforma. Ritorna il mondo di Shonda Rhymes e la sua Shondaland con. Il mondo è quello dei procedural alla Scandal, tanto per intenderci. C’è una storia di una identità inventata da una donna per truffare l’alta società newyorkese. Chi èDelvey? Shonda si è ispirata a un reportage giornalistico che racconta come una donna senza un soldo, sia riuscita a vivere, sopravvivere e integrarsi con i grandi ricchi e potenti del Paese. È un racconto-scontro che a ogni episodio ...

