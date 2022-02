Urtata dal treno, muore donna abitante a Trescore (Di lunedì 7 febbraio 2022) È una donna abitante in provincia di Bergamo, a Trescore, la vittima di una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica alla stazione ferroviaria di Rovato. La donna, una 44enne di origine moldave, mentre si trovava sulla banchina in attesa di partire, è stata Urtata e uccisa da un treno di passaggio. Aveva trascorso una giornata a Chiari e stava ritornando a casa. La dinamica dell’incidente è al vaglio di Polfer e carabinieri. Dai primi rilievi, sembrerebbe essersi trattato di un incidente e non di un suicidio. Soltanto ulteriori accertamenti da parte della magistratura e delle forze dell’ordine potranno chiarire quanto accaduto Per ore il transito sulla linea degli altri convogli ha dovuto essere deviato su un solo binario. Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) È unain provincia di Bergamo, a, la vittima di una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica alla stazione ferroviaria di Rovato. La, una 44enne di origine moldave, mentre si trovava sulla banchina in attesa di partire, è statae uccisa da undi passaggio. Aveva trascorso una giornata a Chiari e stava ritornando a casa. La dinamica dell’incidente è al vaglio di Polfer e carabinieri. Dai primi rilievi, sembrerebbe essersi trattato di un incidente e non di un suicidio. Soltanto ulteriori accertamenti da parte della magistratura e delle forze dell’ordine potranno chiarire quanto accaduto Per ore il transito sulla linea degli altri convogli ha dovuto essere deviato su un solo binario.

