Un big squalificato a sorpresa? Inter-Milan, la clamorosa ricostruzione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua a far discutere il finale del derby tra Inter-Milan: possibile la squalifica a sorpresa di un big. Spunta la clamorosa ricostruzione. Non sono di certo mancate le emozioni nel corso del derby. Prima la rete del vantaggio Interista messo a segno da Ivan Perisic, su assist di Hakan Calhanoglu. Poi, il sorpasso firmato da Olivier Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua a far discutere il finale del derby tra: possibile la squalifica adi un big. Spunta la. Non sono di certo mancate le emozioni nel corso del derby. Prima la rete del vantaggioista messo a segno da Ivan Perisic, su assist di Hakan Calhanoglu. Poi, il sorpasso firmato da Olivier Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

kindsim : Lautaro squalificato prima di un big match? Incredibile il culo dell'Inter quest'anno - RSolesio : @diegofornero @AlfoMa10 Djidji stava male, Bremer squalificato , e Izzo non lo vede. Non é mancanza di giocatori, s… - Gianlomby01 : Ma Musso è deficiente o cosa? Si è fatto espellere lasciando la sua squadra in 10 mentre perdeva e verrà squalifica… -

Ultime Notizie dalla rete : big squalificato Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv, tanti titolari in campo! (Coppa Italia) ... ma soprattutto perché è un big match che può dare fiducia anche rispetto al campionato. L'Inter ... Non così gli interni: Brozovic, che per gli ottavi era squalificato, tornerebbe a fare il playmaker di ...

Inter, testa alla Roma in Coppa Italia: Mourinho ritrova un titolarissimo ... archiviata la stracittadina con i rossoneri, sono già con la testa al prossimo big match. Martedì ... Ci sarà Zaniolo, squalificato in campionato, con Abraham in attacco, mentre a centrocampo spazio al ...

Un big squalificato a sorpresa? Inter-Milan, la clamorosa ricostruzione SerieANews Verona decimato, fuori dai convocati anche due big di Tudor: l'elenco Oltre allo squalificato Simeone, Tudor dovrà fare a meno di Caprari e Faraoni. Ma mai dare per vinto questo Verona Queste assenze sommate, come detto, a quella di Simeone, costringeranno Tudor e i… ...

Puteolana, poker di assenze per Marra in vista del big match contro la Frattese Conte” il campo il big match di recupero del girone B d’Eccellenza Campania tra Puteolana e Frattese. In vista di tale appuntamento il tecnico granata Marra dovrà fare a meno dello squalificato Amelio ...

... ma soprattutto perché è unmatch che può dare fiducia anche rispetto al campionato. L'Inter ... Non così gli interni: Brozovic, che per gli ottavi era, tornerebbe a fare il playmaker di ...... archiviata la stracittadina con i rossoneri, sono già con la testa al prossimomatch. Martedì ... Ci sarà Zaniolo,in campionato, con Abraham in attacco, mentre a centrocampo spazio al ...Oltre allo squalificato Simeone, Tudor dovrà fare a meno di Caprari e Faraoni. Ma mai dare per vinto questo Verona Queste assenze sommate, come detto, a quella di Simeone, costringeranno Tudor e i… ...Conte” il campo il big match di recupero del girone B d’Eccellenza Campania tra Puteolana e Frattese. In vista di tale appuntamento il tecnico granata Marra dovrà fare a meno dello squalificato Amelio ...