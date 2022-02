"Talebani a due ore da Parigi". Il caso che indigna la Francia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un documentario mostra come la città di Roubaix sia diventata un avamposto del radicalismo, tra moschee, negozi halal e librerie con testi che incitano al jihad. E gli autori del servizio finiscono sotto scorta per minacce di morte Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un documentario mostra come la città di Roubaix sia diventata un avamposto del radicalismo, tra moschee, negozi halal e librerie con testi che incitano al jihad. E gli autori del servizio finiscono sotto scorta per minacce di morte

Advertising

woman_phd : @imballoionico Cadrebbero tutte le loro certezze di questi due anni che hanno accettato come dogma senza mai porsi… - tripalosky99 : @angianna78 La realtà è che una squadra che partiva per arrivare quarta è in testa al campionato da novembre. Se po… - gianni_pinelli : @boni_castellane Allucinante e ingiustificabile che si accusino anche di questo i no vax, quando sono proprio i tal… - ele61doc : @pattycalca77 Non si preoccupi,quando comicia a ricevere qualche denuncia vedrà che ci penserà due volte prima di d… - rtl1025 : ?? Le Nazioni Unite hanno invitato i #talebani a fornire informazioni in merito al presunto arresto di due attiviste… -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani due Angelina Jolie e la commovente lettera di una donna afghana: "Non dimentichiamole" Poche settimane fa, quando i talebani hanno arrestato due delle donne che hanno alzato la voce per chiedere diritti e libertà, pensavo solo che questa fosse la fine ' ha scritto la giovane ragazza ad ...

Siria. Al - Quraishi: tra realtà e propaganda ... insieme alla sua famiglia, ha reso il mondo più sicuro? Dall'inizio della guerra globale al terrorismo, oltre due decenni fa, le uccisioni periodiche di comandanti di gruppi come i talebani, al - ...

"I talebani a due ore da Parigi". Il caso Roubaix indigna la Francia il Giornale Afghanistan, quei corridoi umanitari che non partono mai Per queste persone l’attesa fino a due anni prevista per i corridoi è troppo lunga ... Le Ong continuano a lavorare in Afghanistan, “e i loro fondi non vanno ai talebani” Già, perché l’attività delle ...

In Afghanistan riaprono le università e spariscono le attiviste Dal 26 febbraio, promettono i Talebani, anche nelle altre province e da marzo le scuole superiori. Ma sul ritorno allo studio delle ragazze pesano nuove pressioni sociali, nuovi vincoli economici. E ...

Poche settimane fa, quando ihanno arrestatodelle donne che hanno alzato la voce per chiedere diritti e libertà, pensavo solo che questa fosse la fine ' ha scritto la giovane ragazza ad ...... insieme alla sua famiglia, ha reso il mondo più sicuro? Dall'inizio della guerra globale al terrorismo, oltredecenni fa, le uccisioni periodiche di comandanti di gruppi come i, al - ...Per queste persone l’attesa fino a due anni prevista per i corridoi è troppo lunga ... Le Ong continuano a lavorare in Afghanistan, “e i loro fondi non vanno ai talebani” Già, perché l’attività delle ...Dal 26 febbraio, promettono i Talebani, anche nelle altre province e da marzo le scuole superiori. Ma sul ritorno allo studio delle ragazze pesano nuove pressioni sociali, nuovi vincoli economici. E ...