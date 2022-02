Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, polizia arresta due minorenni (Di lunedì 7 febbraio 2022) commenta La polizia ha arrestato due minorenni egiziani , un 16enne e un 17enne, con l'accusa di essere tra gli autori delle violenze sessuali e delle rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) commenta Lahato dueegiziani , un 16enne e un 17enne, con l'accusa di essere tra gli autori delle violenze sessuali e delle rapine avvenute la notte diin piazza ...

JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, polizia arresta due minorenni #egiziani #duomo - flaviotiravento : RT @MediasetTgcom24: Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, polizia arresta due minorenni #egiziani #duomo - MediasetTgcom24 : Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, polizia arresta due minorenni #egiziani #duomo - ROBERTO43178965 : @repubblica Sul merdaio Repubblica, spariti gli stupri di capodanno da parte di nordafricani, rimane solo quello di… - ambiendator : RT @GiancarloDeRisi: Gli stupri di Capodanno di 30-50 magrebini di seconda generazione a Milano. Il silenzio e l'ipocrisia delle femministe… -