Sono stati arrestati due ragazzi sospettati per gli abusi sulle turiste a Milano a Capodanno (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Due ragazzi di 16 e 17 anni, entrambi di origine egiziana, Sono stati arrestati dalla Polizia su ordine del gip del tribunale per i minorenni di Milano, per le violenze e le rapine commesse la notte di Capodanno in piazza Duomo. I due Sono ritenuti responsabili dell'aggressione sessuale di gruppo subita dalle due turiste tedesche di 20 anni, immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Le indagini della Squadra mobile e del commissariato Centro, inoltre, hanno permesso di attribuire al sedicenne la responsabilità per una rapina effettuata alle 2.15 in via Torino: il ragazzo, componente di un gruppo criminale, ha accerchiato una coppia di ragazzi che stava passeggiando con alcuni amici, aggredendoli con violenza e rapinandoli ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Duedi 16 e 17 anni, entrambi di origine egiziana,arredalla Polizia su ordine del gip del tribunale per i minorenni di Milano, per le violenze e le rapine commesse la notte diin piazza Duomo. I dueritenuti responsabili dell'aggressione sessuale di gruppo subita dalle duetedesche di 20 anni, immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Le indagini della Squadra mobile e del commissariato Centro, inoltre, hanno permesso di attribuire al sedicenne la responsabilità per una rapina effettuata alle 2.15 in via Torino: il ragazzo, componente di un gruppo criminale, ha accerchiato una coppia diche stava passeggiando con alcuni amici, aggredendoli con violenza e rapinandoli ...

