Sondaggi | Swg | crescono Pd e FdI | tracollo del M5S

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Partito Democratico e Fratelli d'Italia ancora in crescita, mentre affonda il Movimento 5 Stelle . Questo è in sintesi il quadro delineato dalo politico che Swg ha realizzato per il Tg La7. Primo posto per i dem che registrano il 21,5%, seguito dal partito di Giorgia Meloni con il 21,1%. Al terzo posto si piazza la Lega al 17,1%. Il M5S si ferma al 13,3%: minimo storico senza ...

elettorali: crescono il Pd e Fratelli d'Italia, mentre è crisi profonda per la Lega e il Movimento 5 Stelle, in ...... gli dà il colpo di grazia: 'Già il M5s aveva perso consensi in buona parete dei. Quest'... La conduttrice mostra dunque i risultati del sondaggiomandato in onda al TgLa7 di ieri 7 febbraio.La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha scombussolato tutti gli equilibri politici. «Il centrodestra va rifondato, non spaccato, per 7 elettori di area su dieci.L'importante è recuperare unità». Così Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg. Alla luce dell'ultimo sondaggio dell'istituto di ricerche triestino, «la Lega è tornata poco sotto ai valori del 2018, ...