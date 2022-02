Scuola e covid: da oggi nuove regole, 600 mila studenti torneranno in classe (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEntrano in vigore da oggi le nuove misure per la gestione dei casi di positività nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio. Secondo alcuni calcoli oltre 600 mila bambini e ragazzi finora in dad torneranno in classe. Nella Scuola dell’infanzia fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Nella Scuola elementare fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Nelle scuole ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEntrano in vigore dalemisure per la gestione dei casi di positività nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio. Secondo alcuni calcoli oltre 600bambini e ragazzi finora in dadin. Nelladell’infanzia fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Nellaelementare fino a quattro casi di positività nella stessale attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Nelle scuole ...

Nuove misure anti covid a scuola Le disposizioni per il tampone gratuito in farmacia di r.m. "Il decreto del Governo rende valide le nuove regole di gestione Covid a scuola da oggi lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio in ambito scolastico, ma anche per le quarantene o autosorveglianze degli studenti già in corso". Lo illustra la ...

Covid. A scuola col green pass. I negativi tornano in classe - La Nazione Oggi si torna in classe con le nuove norme aggiornate in base al decreto legge del 4 febbraio. Per gli alunni che erano in quarantena dal 5 febbraio, che non sono vaccinati o che abbiano concluso il ...

