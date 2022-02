Sci alpino oggi, Gigante donne e Discesa uomini Pechino 2022: orari, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un lunedì di fuoco attende gli appassionati di sci alpino, felicemente costretti a fare levataccia per assistere ai due eventi in calendario oggi. Allo Yanqing National Alpine Ski Centre si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali degli sci veloci con il Gigante femminile le cui manche saranno inframezzate dalla libera maschile. LA DIRETTA LIVE DEL Gigante FEMMINILE DI SCI alpino ALLE 2.30 E ALLE 7.30 Eolo non ha concesso tregua ventiquattro ore fa e gli organizzatori hanno deciso di posticipare la gara tra le porte larghe a questa notte. Ne risente in minima parte anche il programma femminile, poiché trascorreranno ben cinque ore tra la disputa delle due manche. Le carte da medaglia azzurra non mancano: il trentasettenne Christof Innerhofer, così come Dominik Paris e Matteo Marsaglia, sono capaci ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un lunedì di fuoco attende gli appassionati di sci, felicemente costretti a fare levataccia per assistere ai due eventi in calendario. Allo Yanqing National Alpine Ski Centre si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali degli sci veloci con ilfemminile le cui manche saranno inframezzate dalla libera maschile. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI SCIALLE 2.30 E ALLE 7.30 Eolo non ha concesso tregua ventiquattro ore fa e gli organizzatori hanno deciso di posticipare la gara tra le porte larghe a questa notte. Ne risente in minima parte anche il programma femminile, poiché trascorreranno ben cinque ore tra la disputa delle due manche. Le carte da medaglia azzurra non mancano: il trentasettenne Christof Innerhofer, così come Dominik Paris e Matteo Marsaglia, sono capaci ...

