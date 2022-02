Sci alpino | gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022 | Brignone d’argento | vince Hector VIDEO

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - stefano_zz : RT @Eurosport_IT: ?? FEDERICA BRIGNONE ARGENTO OLIMPICO ?? Dal bronzo a PyeongChang 2018 all’argento di Pechino 2022: FEDERICA SEI GIGANTE!… - sportface2016 : Rivedi gli highlights della medaglia d'argento di Federica #Brignone #Beijing2022 - OA_Sport : ARGENTOOOOOOOOOOOOO! Federica Brignone è seconda in gigante dietro a Sara Hector, che si conferma la più forte dell… -

AGI - Federica Brignone è la nuova vicecampionessa olimpica di slalom gigante. L'azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nella prima gara femminile del programma didei Giochi olimpici di Pechino 2022. Brignone si è classificata seconda, staccata di 28 centesimi, alle spalle della svedese Sara Hector. Bronzo per la svizzera Lara Gut - Behrami a 72 ...Adesso Paris dovrà aspettare nuovamente quattro anni, quando nel 2026 si terranno le Olimpiadi di Milano - Cortina. Un appuntamento a cui l'altoatesino vorrà sicuramente partecipare, anche perchè le ...L’argento di Brignone è la prima medaglia italiana nello sci alpino a Pechino 2022, e la quarta complessiva. Il bilancio della delegazione conta per ora tre argenti e un bronzo. Brignone era una delle ...La discesa olimpica svoltasi nella mattinata italiana non ha deluso i palati fini dello sci alpino, nonostante il podio mancato da Dominik Paris. Giusto incensare il vincitore Beat Feuz, affermatosi ...