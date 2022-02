Sci alpino, Federica Brignone: “Sarà come una seconda gara, mi sono abituata a una neve stranissima” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone si è esaltata nella prima manche del gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra, scesa col pettorale numero 3 sulla pista di Yangqing, ha interpretato al meglio l’insidiosa neve cinese e occupa il terzo posto a metà gara, con un ritardo di 42 centesimi dalla scatenata svedese Sara Hector. La nostra portacolori, preceduta di 12 centesimi dall’austriaca Katharina Truppe, è pienamente in corsa per conquistare una medaglia, dopo il bronzo che si era messo al collo quattro anni fa a PyeongChang 2018. Federica Brignone ha analizato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “La gara non è ancora finita, ora bisognerà pensare come se ci fosse un’altra gara, ma mi sono tolta un peso. È ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)si è esaltata nella prima manche del gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra, scesa col pettorale numero 3 sulla pista di Yangqing, ha interpretato al meglio l’insidiosacinese e occupa il terzo posto a metà, con un ritardo di 42 centesimi dalla scatenata svedese Sara Hector. La nostra portacolori, preceduta di 12 centesimi dall’austriaca Katharina Truppe, è pienamente in corsa per conquistare una medaglia, dopo il bronzo che si era messo al collo quattro anni fa a PyeongChang 2018.ha analizato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Lanon è ancora finita, ora bisognerà pensarese ci fosse un’altra, ma mitolta un peso. È ...

