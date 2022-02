Molestie a colleghe, Overmars si dimette da dt dell’Ajax (Di lunedì 7 febbraio 2022) Marc Overmars ha lasciato il suo ruolo di direttore tecnico dell’Ajax dopo che il club olandese lo ha dichiarato colpevole di aver inviato una “serie di messaggi inappropriati a diverse colleghe”, una decisione dei Lancieri che avrà effetto effetto immediato. Il 48enne era nel club dal 2012 e aveva recentemente firmato un prolungamento del contratto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Marcha lasciato il suo ruolo di direttore tecnicodopo che il club olandese lo ha dichiarato colpevole di aver inviato una “serie di messaggi inappropriati a diverse”, una decisione dei Lancieri che avrà effetto effetto immediato. Il 48enne era nel club dal 2012 e aveva recentemente firmato un prolungamento del contratto L'articolo

