Modena, bimbo deve essere operato ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: "Intervento urgente" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finisce davanti al giudice il caso di un minore seguito al Sant'Orsola di Bologna. Il piccolo deve subire un'operazione al cuore. L'ospedale: "Situazione critica, non è rinviabile". Segnalazione alla procura dei minori Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finisce davanti al giudice il caso di un minore seguito al Sant'Orsola di Bologna. Il piccolosubire un'operazione al cuore. L'ospedale: "Situazione critica, non è rinviabile". Segnalazione alla procura dei minori

Advertising

repubblica : Modena, bimbo deve essere operato ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento urgente'… - catlatorre : A Modena una coppia no-vax ha chiesto all'ospedale che il loro bimbo venisse operato al cuore solo con sangue 'non… - andreapistoni : RT @autocostruttore: Modena: bimbo deve essere operato al cuore ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento ur… - Sophokles_nhmjs : RT @autocostruttore: Modena: bimbo deve essere operato al cuore ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento ur… - autocostruttore : Modena: bimbo deve essere operato al cuore ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento urgente' -