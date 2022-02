Maturità: studenti chiedono abolizione seconda prova scritta e colloquio con sola discussione di tesina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli studenti manifestano contro la proposta degli esami di Maturità decisa dal ministro Bianchi, con seconda prova scritta e colloquio. Vogliono conservare la modalità semplificata adottata nel 2021 ai tempi di regime stretto anticovid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Glimanifestano contro la proposta degli esami didecisa dal ministro Bianchi, con. Vogliono conservare la modalità semplificata adottata nel 2021 ai tempi di regime stretto anticovid L'articolo proviene da Firenze Post.

