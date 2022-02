Mascherine all?aperto: stop in zona bianca. Le discoteche riaprono con capienza al 50% (Di lunedì 7 febbraio 2022) La decisione è presa: le due ordinanze che prevedono l?obbligo di Mascherine all?aperto e la chiusura delle discoteche non saranno prorogate. Questo significa che da venerdì... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 febbraio 2022) La decisione è presa: le due ordinanze che prevedono l?obbligo diall?aperto e la chiusura dellenon saranno prorogate. Questo significa che da venerdì...

Giorgiolaporta : Questa è la normalità: la piazza di #Bruxelles di fronte al #ParlamentoEuropeo piena di giovani che ballano, cantan… - Agenzia_Ansa : Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'in… - AlexBazzaro : Le mascherine all’aperto erano e rimangono una delle tante idiozie volute da Speranza. #supergreenpass - koaz74 : RT @mihirdjin: @Adnkronos Mascherine all'aperto = inutili Vaccini = non servono quasi a niente (v. Israele, record di morti con quarta dose… - Marchess86 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 77.029 nelle ultime 24 ore e i morti sono stati 229 e l'obbligo di ma… -