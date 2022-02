Lulù Selassié si scontra con Miriana: ecco cos’è accaduto in Casa (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) La princess Lulù Selassié si scontra in Casa con la showgirl Miriana Trevisan: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore La princess Lulù Selassié ha affrontato nelle ultime ore un lungo battibecco con la showgirl Miriana Trevisan. Dopo l’uscita del suo fidanzato Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, Lulù si sente sempre più sola. Nelle ultime ore è nata una nuova discussione in Casa questa volta vede coinvolta Lulù e Miriana. Dopo lo scontro avvenuto durante la trasmissione del GFVip Radio con la Trevisan. Lulù e Miriana si sono ritrovate ad affrontare un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) La princesssiincon la showgirlTrevisan:nelle ultime ore La princessha affrontato nelle ultime ore un lungo battibcon la showgirlTrevisan. Dopo l’uscita del suo fidanzato Manuel Bortuzzo dalladel Grande Fratello Vip 6,si sente sempre più sola. Nelle ultime ore è nata una nuova discussione inquesta volta vede coinvolta. Dopo lo scontro avvenuto durante la trasmissione del GFVip Radio con la Trevisan.si sono ritrovate ad affrontare un ...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @mariahshoney_: Torno nella mia era reality per elogiare la f pesantissima di Lulù Selassié a cui è bastato impersonare Cardi B per fars… - PiezzoRosaria : @GrandeFratello @MediasetPlay #iostoconlulu Napoli è con te Lulù Selassie Manuel bortuzzo ?????????????????????????????????? - lilly_097 : #Lulù una ragazza di 23 anni che si comporta peggio di una dodicenne, sbrocca continuamente, punta i piedi, fa capr… - infoitcultura : Lulù Selassié chiede di arrivare in Finale per i suoi problemi economici - tuttopuntotv : Lulù Selassié chiede di arrivare in Finale per i suoi problemi economici #GFVip6 #GFVip #luluemanuel #fairylu #lulu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GF Vip, Jessica abbatte Delia: l'affondo. È caos fuori e dentro la Casa Ovviamente, la Selassié è abbastanza irritata anche dall' avvicinamento che c'è stato tra Delia e ... Sicuramente se ci fosse stato qualcun'altro al televoto, come Jessica e Lulù , il dubbio non ci ...

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié smaschera il doppio gioco di Gianluca Costantino! Secondo Lulù Selassié , Gianluca sta facendo un doppio gioco con le due gieffine. Grande Fratello Vip, Gianluca smascherato da Lulù Nella casa del Grande Fratello Vip l'ormone è alle stelle, complice ...

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci sotto al piumone Gossip News Ovviamente, laè abbastanza irritata anche dall' avvicinamento che c'è stato tra Delia e ... Sicuramente se ci fosse stato qualcun'altro al televoto, come Jessica e, il dubbio non ci ...Secondo, Gianluca sta facendo un doppio gioco con le due gieffine. Grande Fratello Vip, Gianluca smascherato daNella casa del Grande Fratello Vip l'ormone è alle stelle, complice ...