La Fondazione Carisal consegna un buono libro a sedici studenti

Advertising

salernonotizie : Salerno: dalla Fondazione Carisal un buono libro a sedici studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Carisal

Salernonotizie.it

Uno di questi esempi è senza dubbio l'intervento effettuato dalla" attualmente presieduta da Domenico Credendino " presso il complesso di San Michele, ex struttura conventuale la ...Maria Capua Vetere, Human Foundation,Cassa di Risparmio Salernitana, ACLI " Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani di Salerno, Associazione Vela Centro Servizi ...Continua l’impegno della Fondazione Carisal nell’opera di diffusione degli strumenti più adatti al sostegno della lettura tra i giovani che frequentano le scuole superiori. Nel corso della mattina di ...Genitori uniti per costruire una comunità educante. Il 26 gennaio incontro on line del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” per analizzare i dati del sondaggio svolto su 200 genitori e lanciare il ...