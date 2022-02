Forti raffiche di vento in quasi tutta Italia: a Milano allerta arancione, previsti picchi a 110 km/h. In Valle D’Aosta raggiunti i 219 km/h (Di lunedì 7 febbraio 2022) allerta meteo arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna con particolare attenzione a Milano e Bologna. allerta gialla in Toscana. Oggi, lunedì 7 febbraio, sono previste Forti raffiche di vento in quasi tutte le regioni d’Italia. A Milano sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. In Piemonte e in Valle D’Aosta invece, la tempesta di vento di questa mattina ha toccato i 218.9 km/h sulla cima Gran Vaudala, nel parco nazionale del Gran Paradiso. La Protezione civile ha segnalato che il maltempo si aggira in quasi tutte le regioni della penisola, a causa di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)meteoin Lombardia ed Emilia-Romagna con particolare attenzione ae Bologna.gialla in Toscana. Oggi, lunedì 7 febbraio, sono previstediintutte le regioni d’. Asonoventi con intensità fino a 70 chilometri orari, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. In Piemonte e ininvece, la tempesta didi questa mattina ha toccato i 218.9 km/h sulla cima Gran Vaudala, nel parco nazionale del Gran Paradiso. La Protezione civile ha segnalato che il maltempo si aggira intutte le regioni della penisola, a causa di una ...

FrancoAndrea11 : RT @Giulio_Firenze: Il foehn visto dal sat. Forti raffiche si registrano al Nord Ovest con T in aumento. I venti di caduta sottovento alle… - infoitinterno : Meteo, le previsioni per il Veneto: si alzano i venti, in arrivo forti ?raffiche di Foehn. Torna la neve sulle - Marta_Brambilla : RT @Giulio_Firenze: Il foehn visto dal sat. Forti raffiche si registrano al Nord Ovest con T in aumento. I venti di caduta sottovento alle… - CronacheMc : TOLENTINO - E' successo al Filelfo, probabilmente a cause delle forti raffiche di vento. Nessun ferito, i ragazzi a… - BonturiAndrea : RT @Giulio_Firenze: Il foehn visto dal sat. Forti raffiche si registrano al Nord Ovest con T in aumento. I venti di caduta sottovento alle… -