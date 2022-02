Emma Marrone ha una F pesante e trionfa al FantaSanremo, la classifica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Emma Marrone ha vinto a mani basse – e con uno stacco dal secondo classificato di circa 150 punti- il FantaSanremo. Una vittoria più che meritata e che dimostra quanto pesante sia la sua F, dato che per svettare sul podio ha fatto di tutto. Ha urlato FanSanremo sul palco, ha regalato dei fiori, ha battuto il cinque ad Amadeus, è stata inseguita da una pattuglia dei Carabinieri ed ha pure detto una parolaccia in diretta televisiva (“it’s Britney b!tch”). Secondo posto per Dargen D’Amico, terzo per Tananai. Fuori dal podio Elisa, seguita da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi e la coppia vincitrice Mahmood e Blanco. Seguono Achille Lauro, Michele Bravi, Aka7even, Rkomi, Ditonellapiaga e Rettore, Yuman, Iva Zanicchi, La Rappresentate Di Lista e Massimo Ranieri. Ultimi in ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha vinto a mani basse – e con uno stacco dal secondoto di circa 150 punti- il. Una vittoria più che meritata e che dimostra quantosia la sua F, dato che per svettare sul podio ha fatto di tutto. Ha urlato FanSanremo sul palco, ha regalato dei fiori, ha battuto il cinque ad Amadeus, è stata inseguita da una pattuglia dei Carabinieri ed ha pure detto una parolaccia in diretta televisiva (“it’s Britney b!tch”). Secondo posto per Dargen D’Amico, terzo per Tananai. Fuori dal podio Elisa, seguita da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi e la coppia vincitrice Mahmood e Blanco. Seguono Achille Lauro, Michele Bravi, Aka7even, Rkomi, Ditonellapiaga e Rettore, Yuman, Iva Zanicchi, La Rappresentate Di Lista e Massimo Ranieri. Ultimi in ...

