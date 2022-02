Ebuehi ha coronato il sogno di ogni tifoso | dare una capata all’arbitro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il mio Venezia-Napoli 0-2 Il Senegal di Kulì, battendo l’Egitto in finale ai rigori, è campione d’Africa. C’è da dire che se l’UFO Vlahovic, un mix tra Lineker e D’avorio Suker, fosse nato ad Alessandria o a El Cairo, avremmo avuto certamente un altro risultato. Il periodo in cui si è giocata la Coppa, a detta di tutti, sarebbe stato cruciale per il Napoli e per il campionato a causa delle assenze e dei probabili infortuni. Infatti, 4 vittorie e un pareggio e un solo incidente serio. In Messico. Lozano, dopo la dentiera nuova, il Covid e la spalla lussata supera Osimhen nella speciale coppa Ghoulam di quest’anno. Un altro elemento che avrebbe potuto minare la tranquillità dello spogliatoio è il mercato. Per fortuna si è concluso senza partenze. Mentre altre squadre si sono rinforzate. Sui giornali ho letto che finalmente in Italia è sbarcato un nuovo fenomeno: DV7. Firenze deve ...