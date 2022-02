Doccia gelata per Gasperini e Percassi: Atalanta, pessime notizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) In casa Atalanta non si respira un clima molto sereno, dopo quanto accaduto al calciatore contro il Cagliari. Nuovi problemi muscolari hanno fermato Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, in occasione della sfida di campionato contro il Cagliari. Piove così sul bagnato per i bergamaschi, che vengono da due pareggi e una sconfitta consecutivi in campionato. Il bomber Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) In casanon si respira un clima molto sereno, dopo quanto accaduto al calciatore contro il Cagliari. Nuovi problemi muscolari hanno fermato Duvan Zapata, attaccante dell’, in occasione della sfida di campionato contro il Cagliari. Piove così sul bagnato per i bergamaschi, che vengono da due pareggi e una sconfitta consecutivi in campionato. Il bomber Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

Mambocabrio : @Deasamantha5 Ghiaccio e doccia gelata! - infoitinterno : Vaccini a lavoro e riapertura discoteche: le date. Doccia gelata per le mascherine all'aperto - Virus1979C : @AnnaMar74773335 Purtroppo no. Sembrava cosi poi la doccia gelata. - PalloneBucato : #InterMilan: due fiammate del #Milan...una doccia gelata per l'#Inter! - HeyItsPixi : Challenge: voglio imparare a tollerare 2/3 minuti di doccia gelata, per migliorare il recupero muscolare e allenare… -