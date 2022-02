Da Erjona a Clementina | ecco chi sono tutte le ex fidanzate di Alessandro Basciano

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è sicuramente un ragazzo in grado di catturare l’attenzione dei riflettori, particolare sta che sta dimostrando proprio in questi giorni partecipando al Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha da poco fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha da subito conquistato l’attenzione dei telespettatori. Ovviamente non ci riferiamo esclusivamente alla bellezza statuaria di, ma anche aquelle componenti caratteriali che gli hanno permesso di allacciare nuovi legami nei reality. Celebre il suo coinvolgimento con Soleil, verso la quale prova una spiccata attrazione che porta i due ragazzi a scambiarsi sguardi magnetici e a fare balli seducenti. Ancora più importante la storia nata con Sophie Codegoni, con la quale il beltrascorre gran parte del ...

Prima di arrivare a Uomini e Donne , Alessandro ha avuto una lunga relazione conDeriu ... Alessandro Basciano ha avuto una breve relazione conSulejmani , albanese di orgine, ex ......Deriu Ricordiamo che Nicolò è il figlio che Alessandro Basciano ha avuto da... L'anno scorso il gieffino ha avuto una storia conSulejmani , ex del calciatore Dzemaili, con ...Della vita privata di Alessandro non si hanno molte informazioni ma si sa che il 30enne in passato ha avuto una relazione importante con Clementina Deriu da cui ... Basciano nel 2021 si fidanza con ...