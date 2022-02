Crisi Ucraina, la Germania: "Se la Russia invade pagherà alto prezzo" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se la Russia invaderà l'Ucraina, la risposta da parte di Usa, Ue e Nato sarà 'unita e risoluta', e Mosca 'pagherà un prezzo molto alto': lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se larà l', la risposta da parte di Usa, Ue e Nato sarà 'unita e risoluta', e Mosca 'unmolto': lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista ...

Advertising

chetempochefa : 'Mi sono occupato un pochino della crisi in Ucraina...ho letto un po' di articoli. Devo dirti Fabio che una sola ca… - repubblica : Caccia in volo da Lecce a Riga. Sulla crisi in Ucraina il messaggio degli Usa agli alleati: “Colpiremo dalle portae… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - CarmineDiNardo3 : Nella crisi russo-ucraina Salvini si schiera in modo aperto e spontaneo dalla parte della Russia! Dalla parte del… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, la Germania: 'Se la Russia invade pagherà alto prezzo' #usa #nato #osce #crisiucraina #tedesco https:/… -