Covid oggi Calabria | 1 069 contagi e 7 morti | bollettino 7 febbraio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.069 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano inoltre altri 7 morti. 6.638 i tamponi effettuati, +1.226 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 1.951 decessi. Il bollettino, inoltre, registra -164 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 377) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25).

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Green pass, quarantena e mascherine: le nuove regole Covid e cosa cambierà a breve Regole anti Covid : si cambia. Con il progressivo calo dei contagi e la pressione sugli ospedali che si smorza, si allentano anche le restrizioni per contenere l'epidemia. Si parte oggi, lunedì 7 febbrai o, con ...

Conte: 'Nel movimento nessuno è indispensabile. Nemmeno io' ... oggi si vada in piazza a palesare correnti. Quella mossa ha creato dolore e malumori nella nostra ... E poi il milione di interventi e operazioni slittate nei nostri ospedali per il contrasto al Covid, ...

Covid, le news. Costa: "In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine all'aperto". LIVE Sky Tg24 Fvg, il bollettino coronavirus: 644 nuovi casi e 5 decessi Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.136 tamponi molecolari sono stati rilevati 88 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,11%. I DATI. I decessi ...

Campania - Covid-19, cala indice contagio, ma 26 morti in 48 ore Continua a calare in Campania l'indice di contagio ma risale il numero dei morti. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 4.041 su un minor ...

