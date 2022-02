Como | entrano e trovano il cadavere di una donna su una sedia | era morta da due anni

(Di martedì 8 febbraio 2022) Una vicenda agghiacciante dai tratti per certi versi hitchcockiani. Una storia che rimanda a solitudine, miseria umana. Vuoto. A chi si domanda se oggi sia possibile essere invisibili in mezzo alla gente, la risposta e sì. La prova? Il ritrovamento, dopo due!, di una anziana signora ritrovata priva di vita seduta su una, a casa sua. Non nelle sperdute campagne di una zona impervia, ma nell’abitatissima. I fatti Laerada almeno due, sola, in casa, seduta sulla, ma nessuno se n’è accorto finché i pompieri non l’hanno trovata per caso, allertati perché degli alberi erano pericolanti nel giardino. In seguito alla macabra scoperta – che ricorda la ’mamma’ mummificata del celeberrimo thriller “Psyco“ di Alfred Hitchcock, è stata aperta ...

... e la procura non ha disposto l' autopsia per cui, se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune dia dover provvedere ai funerali dell'anziana sola. La pensionata è morta in casa, ...Nel giorno in cuiin vigore le nuove misure per contrastare il coronavirus - super Green ... di cui 507 a Milano città, a Bergamo 225, a Brescia 469,250, a Cremona 80, Lecco 60, a Lodi 38,...La donna viveva sola in una villetta di Como, e nessuno l'aveva più vista in giro. Però era morta - si ipotizza per un malore - nel salotto della sua casa, da oltre due anni, seduta su una sedia.Con il nullaosta della procura di Como, dopo le prime verifiche senza esito, i poliziotti sono entrati in casa e hanno scoperto la tragedia. Il corpo della settantenne è ora in ospedale in attesa ...