Charlie Brown Lobo e l’Odalisco andaluso | due direttori d’orchestra che all’Ariston se li sognano 

(Di lunedì 7 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Dopo la pausa più inutile della storia, si riprende. E sarà tutto un altro campionato. Nel frattempo c’è da digerire di Mattarella il discorso di fine mandato in cui diceva di lasciare il paese unito, e il discorso di reincarico in cui sospira che bisogna unificare il paese. C’è da digerire anche la sbornia del Festival, appuntamento da cui esco sempre più rintronato e sempre più avvilito, ma al quale non rinuncio dal 1958. “Brividi” e Mahmoud sbancano Sanremo dopo essere passati per San Siro. E’ un derby da brividi. Vanno in scena due partite diverse. Una fino al settantesimo e una negli ultimi venti minuti. I Suninter dominano per tutto il primo tempo e per buona parte della ripresa. E forse meriterebbero di più di uno striminzito vantaggio. Ma in porta c’è un monumentale Maignan che sventa almeno in tre ...