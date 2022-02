Calcio: Lega Serie A, iniziata assemblea elettiva con tutti i club presenti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via, in un hotel nel centro di Milano, l'assemblea di Lega Serie A per l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, alla presenza di tutte e 20 le società. Nella prima assemblea servono 14 voti, così come nella seconda, che si svolgerà tra una settimana per eleggere il presidente. Dalla terza assemblea, basterà la maggioranza semplice (11 voti) su 20. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via, in un hotel nel centro di Milano, l'diA per l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, alla presenza di tutte e 20 le società. Nella primaservono 14 voti, così come nella seconda, che si svolgerà tra una settimana per eleggere il presidente. Dalla terza, basterà la maggioranza semplice (11 voti) su 20.

