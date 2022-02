Bioeconomia | protocollo di intesa tra i cluster Clan e Spring

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Siglato a Napoli, in occasione dell’avvio della quinta edizione del master Biocirce (Bioeconomy in the Circular Economy), ilditra iltecnologico nazionale(ilitaliano dellacircolare) ilAgrifood Nazionale), con l’obiettivo di accrescere il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche nei settori dellacircolare e l’alimentazione e promuovere progetti strategici di alto livello. Con questo accordo iriconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione e intendono collaborare per promuovere un percorso di lavoro comune correlato alle sfide tematiche connesse alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bioeconomia protocollo

Adnkronos

... l'amministrazione ha siglato und'intesa con USL Toscana Centro e Fondazione AMI, ... Legambiente Toscana, CNR IBE - Istituto per la, Estra, greenApes, Treedom. Prato Urban ...Il sito industriale Testi Cementi a Greve in Chianti, rileva il, è una realtà di ... alla realizzazione di un polo regionale "nella direzione dellae dell'economia circolare e ...Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – Siglato a Napoli, in occasione dell’avvio della quinta edizione del master Biocirce (Bioeconomy in the Circular Economy), il protocollo di intesa tra il cluster tecnologic ...