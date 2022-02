ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL LINKEDIN | “SEI APPARSO NELLE RICERCHE DI QUESTA SETTIMANA”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 7 febbraio 2022)falsecon oggetto in italiano “Seiin 4” oppure in inglese “You appeared in 4 searches this week”. Si tratta di phishing e vanno cestinate. Ecco il testo in italiano: “SeidiMorgan Stanley, Safeway Sei stato trovato da persone di queste aziende Chi sta guardando? ( qui trovate il link malevolo ) Non perdere mai un aggiornamento con l’appScarica l’app” Oppure in inglese : “You appeared in searches this week Morgan Stanley, Safeway You were found by people from these companies Who’s looking? ( qui trovate il link malevolo ) Never miss an ...