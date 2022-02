Alessandro Basciano | chi è l’ex fidanzata Erjona Sulejmani | “Assurdo mi ha lasciato malissimo”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel recente passato dic’èmodella ed influencer di origini libanesie la rottura conLa scorsa estatee laavevano ufficializzato la relazione ed inizio giugno sui social con un post nel quale i due apparivano insieme felici durante una vacanza in Puglia. Una passione quella tra l’influencer e l’imprenditore che ha infuocato la loro estate ma che si è bruciata troppo presto e così a settembre arriva la rottura, come raccontato dallo stesso ex corteggiatore durante un intervento su RTL 102.5:mi ha ...

Advertising

zazoomblog : Clementina Deriu chi è l’ex moglie di Alessandro Basciano e mamma di suo figlio Nicolò - #Clementina #Deriu… - blogtivvu : Giorgia Nicole Basciano, chi è la sorella di Alessandro: oggi al GF Vip #gfvip - napoliforever89 : Ragà è buono alessandro basciano,ha dei modi che sbaglia e lo sa pure lui,ma di fondo è buono e pure trash con i su… - Marika607379225 : RT @OpinionistaReAL: Manila non ha parlato x tutta la settimana con Alessandro e lo facendo adesso prima del serale #gfvip #manila #bascia… - OpinionistaReAL : Manila non ha parlato x tutta la settimana con Alessandro e lo facendo adesso prima del serale #gfvip #manila #basciano -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

Sophie Codegoni: ennesima crisi conLa relazione tra Sophie Codegoni enon ha ancora trovato il suo equilibrio stabile dentro la casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni anche Manila ...Davide Silvestri: il caso del burro di arachidi Nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip , Davide Silvestri ha avuto da ridere su, colpevole di aver nascosto il burro d'arachidi, per evitare che venisse mangiato dagli altri vip. L'attore non ha gradito il gesto di: " Io glielo dico: Ale questa cosa ...Giorgia Nicole, chi è la sorella di Alessandro Basciano? La ragazza è nota per una relazione che ha fatto “scandalo”. La sorella di Alessandro Basciano si chiama Giorgia Nicole ed è già nota al mondo ...Alessandro Basciano è sicuramente un ragazzo in grado di catturare l’attenzione dei riflettori, particolare sta che sta dimostrando proprio in questi giorni partecipando al Grande Fratello Vip. Il ...