Zinedine Zidane torna in panchina: il tecnico sceglie la meta

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina. L'ex campione di Juventus e Real Madrid sembra pronto ad allenarsi di nuovo, due scelte importanti per lui. L'allenatore ha molta esperienza con il Real Madrid, entrando nella storia del club di Madrid come l'uomo che ha vinto la Champions League tre volte di seguito. La Juventus, invece, lo tenne in panchina per tre anni, battendo due Scudetti e una Coppa Italia. Zidane, dopo l'allenamento con il Real Madrid, ha lasciato la panchina senza rimpianti e sapendo di aver dato davvero tutto per la causa. Il suo obiettivo ora è allenare la nazionale francese. Il vincitore del 2018, Didier Deschamps, ...

Ultime Notizie dalla rete : Zinedine Zidane Zinedine Zidane pronto a tornare in panchina 1 Zinedine Zidane ha già rifiutato per due volte il Paris Saint Germain. Il tecnico è il sostituto numero 1 di Didier Dechamps sulla panchina della Francia. Tuttavia come riporta RMC Sport il francese è ...

Zinedine Zidane delinea il suo futuro Commenta per primo Zinedine Zidane ha già rifiutato due offerte dal PSG , come riporta RMC Sport la priorità dell'allenatore sarebbe quella di capire quale sia il futuro di Didier Deschamps .

Zinedine Zidane pronto a tornare in panchina Calciomercato.com FRANCIA IN PRESSING SU ZIDANE La Francia ha individuato in Zinedine Zidane il perfetto sostituto di Deschamps che dovrebbe lasciare come ct dopo i Mondiali in Qatar. Ma, riporta RMC Sport, Zizou aspetta il PSG.

Chi è il miglior calciatore di sempre, da Messi a Pelé: la classifica fa discutere Nessun italiano nella top ten, che prosegue con lo storico bomber Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer e Zinedine Zidane. Al nono posto Puskas e al decimo Ronaldo, l’ex Inter. Ovviamente, non mancano ...

