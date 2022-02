VIDEO Sci di fondo, skiathlon Olimpiadi 2022: highlights e sintesi. Doppietta russa, 8° De Fabiani (Di domenica 6 febbraio 2022) La prima medaglia d’oro del fondo maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è andata al russo Alexander Bolshunov, dominatore della gara di skiatlon 15 km + 15 km. Doppia gioia per la Russia grazie anche all’argento di Denis Spitsov, con un emozionante abbraccio sul traguardo con il connazionale Bolshunov, per manifestare tutta la soddisfazione di aver conquistato una medaglia olimpica. Iivo Niskanen ha inizialmente provato a dominare la gara in compagnia di Bolshunov, ma quest’ultimo ne aveva ampiamente più di tutti e il finlandese ha comunque ottenuto il bronzo. Davvero un’ottima prestazione, invece, per Francesco De Fabiani. Curling, Italia-Cina 8-4: Stefania Constantini e Amos Mosaner infilano il settebello, primo posto ad un passo! Il suo ottavo posto finale fa ben sperare, soprattutto per la condizione fisica ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) La prima medaglia d’oro delmaschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechinoè andata al russo Alexander Bolshunov, dominatore della gara di skiatlon 15 km + 15 km. Doppia gioia per la Russia grazie anche all’argento di Denis Spitsov, con un emozionante abbraccio sul traguardo con il connazionale Bolshunov, per manifestare tutta la soddisfazione di aver conquistato una medaglia olimpica. Iivo Niskanen ha inizialmente provato a dominare la gara in compagnia di Bolshunov, ma quest’ultimo ne aveva ampiamente più di tutti e il finlandese ha comunque ottenuto il bronzo. Davvero un’ottima prestazione, invece, per Francesco De. Curling, Italia-Cina 8-4: Stefania Constantini e Amos Mosaner infilano il settebello, primo posto ad un passo! Il suo ottavo posto finale fa ben sperare, soprattutto per la condizione fisica ...

