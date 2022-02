VIDEO | IL PRIMO CAPOLAVORO DI VLAHOVIC CON LA JUVENTUS! (Di domenica 6 febbraio 2022) Solo 13 minuti, sono serviti solo 13 minuti a Dusan VLAHOVIC per segnare il PRIMO gol con la maglia della Juventus e a far esplodere lo Stadium! Ed è un gol meraviglioso quello segnato dal nuovo numero 7 bianconero! #VLAHOVIC #juventus #juveverona ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/9zWXysf » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Solo 13 minuti, sono serviti solo 13 minuti a Dusanper segnare ilgol con la maglia della Juventus e a far esplodere lo Stadium! Ed è un gol meraviglioso quello segnato dal nuovo numero 7 bianconero! ##juventus #juveverona ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/9zWXysf » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

Advertising

juventusfc : 13’ |?| ECCOLO QUIIIIIIII, IL PRIMO GOL IN BIANCONERO DI DUŠAN!!!!!!!!! Tredici minuti, sono bastati tredici minut… - Raiofficialnews : “Il mio primo @SanremoRai ha fatto Rumore, il secondo ha fatto stare Zitti e buoni, ma il terzo è da Brividi!”. Ama… - RaiTre : È il primo Papa latinoamericano, tra i viaggi apostolici si ricorda quello a Lampedusa sul tema dell'accoglienza de… - stefy4080 : RT @juventusfc: 13’ |?| ECCOLO QUIIIIIIII, IL PRIMO GOL IN BIANCONERO DI DUŠAN!!!!!!!!! Tredici minuti, sono bastati tredici minuti a Duša… - Arbutina : RT @juventusfc: 13’ |?| ECCOLO QUIIIIIIII, IL PRIMO GOL IN BIANCONERO DI DUŠAN!!!!!!!!! Tredici minuti, sono bastati tredici minuti a Duša… -