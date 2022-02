Vergogna social contro Grignani. Marco Conidi: «In tanti aspettano al varco. Gli auguro di scegliere la vita» (Di domenica 6 febbraio 2022) L’esibizione di ieri di Gianluca Grignani sul palco dell’Ariston ha scatenato i commenti dei social, in molti casi poco carini, se non vergognosi, ai suoi danni. E Marco Conidi, in un post sui social, difende Grignani, pur specificando di conoscerlo ma di non essere suo amico, e di non prendere le sue parti per amicizia ma solo per empatia. «Non sono amico di Gianluca. Ci siamo incrociati a volte e abbiamo amicizie in comune, quindi questo post non è per amicizia», spiega Conidi sul suo profilo Facebook. «Mi dispiace molto leggere le battute e le prese in giro di un grandissimo cantautore che tra l’altro era bellissimo e gli e le stesse che oggi lo deridono lo invidiavano o ne erano innamorate prima. Facciamo un lavoro pubblico ed è normale e anche ovvio essere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 febbraio 2022) L’esibizione di ieri di Gianlucasul palco dell’Ariston ha scatenato i commenti dei, in molti casi poco carini, se non vergognosi, ai suoi danni. E, in un post sui, difende, pur specificando di conoscerlo ma di non essere suo amico, e di non prendere le sue parti per amicizia ma solo per empatia. «Non sono amico di Gianluca. Ci siamo incrociati a volte e abbiamo amicizie in comune, quindi questo post non è per amicizia», spiegasul suo profilo Facebook. «Mi dispiace molto leggere le battute e le prese in giro di un grandissimo cantautore che tra l’altro era bellissimo e gli e le stesse che oggi lo deridono lo invidiavano o ne erano innamorate prima. Facciamo un lavoro pubblico ed è normale e anche ovvio essere ...

