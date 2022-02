Top e flop | il pagellone finale di Sanremo 2022 – di Iacopo Melio

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) E anche quest’annoè giunto alla fine, non senza sorprese, polemiche e colpi di scena. E i cantanti? Ecco il mio(poco tecnico e molto social) di tutti i concorrenti, nella mia classifica personale dal peggiore al migliore… Le Vibrazioni = Avrebbero potuto avviarsi verso un fine carriera dignitoso, senza rischiare, lasciando a molti di noi dei bei ricordi adolescenziali… E invece no. Apprezzabile il tentativo, ma il risultato è stato pessimo, con un rock forse troppo carico di autostima. Menomale che l’ultima visione è stata quella del maestro Vessicchio! VOTO 3 Tananai = Talmente sconnesso dal mondo che a fine esibizione saluta con “Ci vediamo agli Eurovision” e, ufficializzato il suo ultimo posto in classifica, festeggia con gli amici il risultato ottenuto. Lo spirito guida, il maestro Miyagi che non ci ...