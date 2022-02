Si dà fuoco dopo la multa per il green pass: lo strano caso delle “torce umane” (Di domenica 6 febbraio 2022) Cosa sta succedendo in Italia? Perché stiamo assistendo a episodi così sconvolgenti, tali da ricordare quanto accadde all’attivista anticomunista Jan Palach, a Praga, nel 1969? È opportuno fare un po’ di chiarezza e distinguere le informazioni manipolate dai fatti accertati. Cominciamo dall’episodio sul quale sembrano esserci meno dubbi, dal punto di vista investigativo: a Oderzo (Treviso), il proprietario di un kebab si è cosparso con un liquido e si è dato fuoco. Pochi minuti prima del tragico gesto, avrebbe raccontato a due clienti che, a causa di una «condanna ingiusta», gli sarebbe rimasto poco da vivere. Il trentottenne pakistano, a quanto pare, aveva ricevuto una sanzione perché era stato sorpreso dai carabinieri al lavoro senza green pass. Sono stati gli stessi militari a soccorrerlo; è stato ricoverato, in condizioni critiche, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 6 febbraio 2022) Cosa sta succedendo in Italia? Perché stiamo assistendo a episodi così sconvolgenti, tali da ricordare quanto accadde all’attivista anticomunista Jan Palach, a Praga, nel 1969? È opportuno fare un po’ di chiarezza e distinguere le informazioni manipolate dai fatti accertati. Cominciamo dall’episodio sul quale sembrano esserci meno dubbi, dal punto di vista investigativo: a Oderzo (Treviso), il proprietario di un kebab si è cosparso con un liquido e si è dato. Pochi minuti prima del tragico gesto, avrebbe raccontato a due clienti che, a causa di una «condanna ingiusta», gli sarebbe rimasto poco da vivere. Il trentottenne pakistano, a quanto pare, aveva ricevuto una sanzione perché era stato sorpreso dai carabinieri al lavoro senza. Sono stati gli stessi militari a soccorrerlo; è stato ricoverato, in condizioni critiche, ...

