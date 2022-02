Serie C, 25a giornata (17.30): esulta la Virtus Francavilla, ko Bari (Di domenica 6 febbraio 2022) Serie C, nella 25a giornata di campionato, nelle gare giocate alle 17.30, tutte riguardanti il girone C, il Picerno batte senza difficoltà il Monopoli in casa, al pari della Virtus Francavilla, che ha la meglio sul Potenza sul proprio terreno di gioco. Altri successi casalinghi li mettono a segno sia il Catanzaro contro l’Avellino, che la Juve Stabia, la quale supera il Latina, mentre il Monterosi Tuscia, al “Rocchi”, regola di misura il Taranto. Due, invece, i pareggi. Il primo è maturato nel derby pugliese tra il Foggia e la Fidelis Andria, mentre il secondo ha riguardato il confronto tra il Campobasso e il Palermo. Clamoroso, infine, il ko del Bari in casa contro l’ACR Messina. Così i risultati e i marcatori della varie partite. Serie C girone C, i risultati della 25a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)C, nella 25adi campionato, nelle gare giocate alle 17.30, tutte riguardanti il girone C, il Picerno batte senza difficoltà il Monopoli in casa, al pari della, che ha la meglio sul Potenza sul proprio terreno di gioco. Altri successi casalinghi li mettono a segno sia il Catanzaro contro l’Avellino, che la Juve Stabia, la quale supera il Latina, mentre il Monterosi Tuscia, al “Rocchi”, regola di misura il Taranto. Due, invece, i pareggi. Il primo è maturato nel derby pugliese tra il Foggia e la Fidelis Andria, mentre il secondo ha riguardato il confronto tra il Campobasso e il Palermo. Clamoroso, infine, il ko delin casa contro l’ACR Messina. Così i risultati e i marcatori della varie partite.C girone C, i risultati della 25a ...

