Sanremo 2022 | Rovazzi | “Festival mi ha portato fuori dal buio”

(Adnkronos) – "Sono felice di aver fatto parte di questo bellissimo Festival di Sanremo. Venivo da un periodo buio e, poco prima del Festival, mi è successa una cosa che rischiava di farmi ricadere. Per fortuna ho passato una settimana bellissima sulla nave del Festival, con Orietta, che è una donna divertente e dolcissima". Così Fabio Rovazzi ha parlato del nuovo inizio che per lui ha rappresentato Sanremo 2022, dopo due anni di lontananza dalle scene, coinciso con un brutto periodo personale per l'artista. Durante la prima ondata, Rovazzi, orfano di padre e legatissimo ai nonni, aveva perso il nonno per il Covid. Nell'estate scorsa aveva spiegato in un lungo post che si era astenuto dall'appuntamento con i tormentoni estivi.

