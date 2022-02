Sanremo 2022, Rettore: “Io e Ditonellapiaga non siamo Morgan e Bugo” (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi non siamo Morgan e Bugo, siamo Ditonellapiaga e Spinanelfianco”. Così Donatella Rettore ha risposto sul palco di ‘Domenica in’ al giornalista Paolo Giordano del ‘Giornale’ che gli chiedeva se fosse vero che avesse avuto dissapori con Ditonellapiaga sulla scelta della cover per la serata del venerdì del festival di Sanremo. Rettore si era lamentata dopo la serata cover del fatto che Morandi avesse portate un medley contenente anche sue canzoni dicendo che a lei non era stato permesso di farlo. Ma nella conferenza di fine festival Amadeus l’aveva smentita: “E’ vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi none Spinanelfianco”. Così Donatellaha risposto sul palco di ‘Domenica in’ al giornalista Paolo Giordano del ‘Giornale’ che gli chiedeva se fosse vero che avesse avuto dissapori consulla scelta della cover per la serata del venerdì del festival disi era lamentata dopo la serata cover del fatto che Morandi avesse portate un medley contenente anche sue canzoni dicendo che a lei non era stato permesso di farlo. Ma nella conferenza di fine festival Amadeus l’aveva smentita: “E’ vero chenella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ma ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - nadi1913 : RT @VanityFairIt: Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare nella s… - Mirandola59 : RT @ErmannoKilgore: Non voglio pagare il canone della TV pubblica per pagare queste caxxate, abolitelo e mettete la TV criptata con il cano… -