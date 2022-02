Sanità digitale: i fondi ci sono ma poche Regioni ne approfittano (Di domenica 6 febbraio 2022) Nei mesi scorsi si è acceso il dibattito politico e civile sulla necessità della Sanità digitale. Sapevamo che in Italia ci sono finanziamenti ad hoc, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per ammodernare il parco tecnologico ospedaliero. Però tutto è rimasto fermo per mesi. Qualcosa sta cambiando? Sanità digitale (Pixabay) – curiosauro.itSanità digitale: i primi movimenti Il nostro sistema sanitario deve aggiornarsi e migliorare dal punto di vista delle tecnologie. Soprattutto è necessario intervenire sul fronte dell’interoperabilità tra Regioni. E lo possiamo fare solo partendo con il progetto di conversione all’elettronico previsto dal modello di Sanità digitale. In Italia abbiamo ventuno sistemi ... Leggi su curiosauro (Di domenica 6 febbraio 2022) Nei mesi scorsi si è acceso il dibattito politico e civile sulla necessità della. Sapevamo che in Italia cifinanziamenti ad hoc, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per ammodernare il parco tecnologico ospedaliero. Però tutto è rimasto fermo per mesi. Qualcosa sta cambiando?(Pixabay) – curiosauro.it: i primi movimenti Il nostro sistema sanitario deve aggiornarsi e migliorare dal punto di vista delle tecnologie. Soprattutto è necessario intervenire sul fronte dell’interoperabilità tra. E lo possiamo fare solo partendo con il progetto di conversione all’elettronico previsto dal modello di. In Italia abbiamo ventuno sistemi ...

