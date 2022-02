Sampdoria-Sassuolo 4-0 | debutto con gol per Sensi

(Di domenica 6 febbraio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Ladomina ile vince 4-0 con i gol degli ex Caputo e, di Andrea Conti e Antonio Candreva. Prestazione impeccabile della squadra di Giampaolo che la risolve già nel primo tempo, chiudendola nella ripresa anche grazie a un super Wladimiro Falcone. Brutto passo falso invece per gli uomini di Dionisi, sempre fermi a 29 punti. La gara si mette subito sui binari sbagliati per gli ospiti, che subiscono un uno-due letale nei primi 7 minuti di gioco. Al 5? Caputo raccoglie un cross e batte con freddezza Consigli grazie a un preciso tiro al volo, complice una fase difensiva neroverde a dir poco rivedibile, come conferma anche il secondo sigillo blucerchiato. Passano infatti circa 120 secondi e l'uomo più atteso del mercatono si sblocca, dando seguito al bolide vincente ...

Commenta per primo4 - 0 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 4' p.t. Caputo (Sam), 7' p.t. Sensi (Sam), 17' s.t. Conti (Sam), 45'+1' s.t. Candreva (Sam, rig.) Assist: 4' p.t. Candreva (Sam), 17' s.t. ...Dopo l'inizio travolgente dei blucerchiati, la reazione delstenta ad arrivare, anche per uno Scamacca appannato e per i buoni riflessi di Falcone (preferito a Audero), soprattutto in una ...È passata la prima mezz’ora dell’inizio della gara, il match si presenta abbastanza combattuto con molti scontri e gioco soprattutto a metà campo. Al 35' nel tentativo di recuperare un pallone scivola ...SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone 7 ... In panchina: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildsen, Magnani, Trimboli. Allenatore: Giampaolo 7. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Muldur 5.5, Chiriches 5, G.