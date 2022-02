Sabrina Ferilli | tutto quello che non sai di lei | rimarrai senza parole!

Leggi su formatonews

(Di domenica 6 febbraio 2022)che non sai di lei:parole, le curiosità sull’attrice che ha accompagnato Amadeus a Sanremo 2022.sull’attrice, co-conduttrice dell’ultima serata di Sanremo (foto: Instagram).Anche l’edizione del Festival di Sanremo di quest’anno si è conclusa, portando tantissime emozioni (e anche, come sempre, qualche polemica) al pubblico; a trionfare Mahmood insieme a Blanco con Brividi, brano che sin da subito è risultato il preferito dal pubblico. Sul palco dell’Ariston presenti anche tantissime primedonne, tra cui; l’attrice romana è stata scelta da Amadeus per la serata finale e non ha di certo sfigurato. Ma pensate davvero di saperesu ...