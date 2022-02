Quante ore trascorrono i minorenni al cellulare e al computer? Ecco come la pandemia ha cambiato la loro vita (Di domenica 6 febbraio 2022) La pandemia da Covid-19 ha costretto tutti a limitare uscite e contatti. E inevitabilmente è aumentato da parte nostra l’utilizzo di device tecnologici, dallo smartphone alla tv, dal tablet al computer. Tra coloro che passano più tempo davanti a uno schermo ci sono i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni. Oltre un ragazzo su tre (36%), dall’inizio della pandemia, ha dichiarato di passare più di tre ore davanti a un device, un altro 35% di giovani under 18 ha affermato di trascorrerci fino a 2 ore, mentre il rimanente 28% dalle due alle tre ore. In totale, tra tutti i ragazzi minorenni l’utilizzo di un device dall’inizio della pandemia è aumentato del 67%, con differenze sostanziali tra Nord e Sud Italia. Questo il risultato di un’indagine dell’Istituto Piepoli, insieme ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Lada Covid-19 ha costretto tutti a limitare uscite e contatti. E inebilmente è aumentato da parte nostra l’utilizzo di device tecnologici, dallo smartphone alla tv, dal tablet al. Tra coche passano più tempo davanti a uno schermo ci sono i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni. Oltre un ragazzo su tre (36%), dall’inizio della, ha dichiarato di passare più di tre ore davanti a un device, un altro 35% di giovani under 18 ha affermato di trascorrerci fino a 2 ore, mentre il rimanente 28% dalle due alle tre ore. In totale, tra tutti i ragazzil’utilizzo di un device dall’inizio dellaè aumentato del 67%, con differenze sostanziali tra Nord e Sud Italia. Questo il risultato di un’indagine dell’Istituto Piepoli, insieme ...

