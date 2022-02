Liga 2021 2022 | colpo esterno del Villarreal | Betis ko

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022)delin casa delnella ventitreesima giornata di. A Siviglia gli ospiti impongono lo 0-2 ai padroni di casa e accorciano in classifica. Un risultato, che unito a quello tra Barcellona e Atletico Madrid, rimescola completamente le carte in chiave lotta per l’Europa, sia quella che conta che quella minore. Al terzo posto i biancoverdi ora hanno solo due punti di vantaggio sul Barcellona, quattro sull’Atletico Madrid e cinque proprio nei confronti del sottomarino giallo che così ne guadagna tre e rilancia le proprie ambizioni. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, ma poco prima dell’intervallo arriva il gol di Torres che sblocca l’incontro. Si rientra dagli spogliatoi con la squadra di casa che spinge ...