Incidente stradale Legnaro | muore diciassettenne

(Di domenica 6 febbraio 2022) È costato la vita ad un ragazzo di diciassette anni l'che, attorno alle 4.30 del 6 febbraio, si è verificato a. L'impatto fatale si è verificato in una via del comune del provincia di Padova all'altezza della SS 516.: la dinamica dell'accaduto Secondo quella che è stata la ricostruzione dei fatti fornita da Il Gazzettino nella sua edizione on line la vittima avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava. La conseguenza è stata l'andare a sbattere contro alcune mura di cinta delle case presenti a bordo strada. Nella dinamica il mezzo ha concluso la propria corsa impennandosi contro un'abitazione. Toccherà naturalmente alle forze dell'ordine provare a ricostruire la vicenda. A partire, come riporta il quotidiano, dal perché alla guida di un'autovettura ci fosse un ...

L'è accaduto nei pressi dello svincolo per Cantalupo nel Sannio. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri CANTALUPO NEL SANNIO. È di quattro feriti il bilancio dell'accaduto ieri sera, poco prima delle 23, lungo la Statale 17 nei pressi dello svincolo per Cantalupo nel Sannio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ...La dinamica Secondo quanto emerso finora, in base agli accertamenti della poliziadel ... A convogliare sul luogo dell'l'ambulanza del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della ...che domenica scorsa a soli 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 mentre con la sua Fiat Punto stava percorrendo via Tirabassi in direzione dell’abitato di ...CANTALUPO NEL SANNIO – Allarme nella notte lungo la Strada Statale 17, nel territorio comunale di Cantalupo nel Sannio, in seguito ad un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte quattro ...