Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il lungo “Platinum Jubilee” della regina Elisabetta II - giorgiogaias : RT @ilpost: Il lungo “Platinum Jubilee” della regina Elisabetta II - MattiaGallo17 : RT @ilpost: Il lungo “Platinum Jubilee” della regina Elisabetta II - ilpost : Il lungo “Platinum Jubilee” della regina Elisabetta II - VanityFairIt : In occasione del suo Platinum Jubilee i momenti che hanno segnato, nel pubblico nel privato, il regno della sovrana… -

Ultime Notizie dalla rete : lungo Platinum

Il Post

...Jubilee Celebration , un evento che vedrà oltre 500 cavalli esibirsi in uno show dedicato alla storia della monarchia. A partire dal 2 giugno i britannici potranno, invece, godersi un...... è fra i rarissimi sovrani della storia mondiale che hanno regnato più adi lei (dal 1643 al ... Buckingham palace ha anche lanciato un concorso di pasticceria, laPudding Competition, il ...La regina Elisabetta II taglia oggi un traguardo storico: è la prima monarca britannica a festeggiare i 70 anni sul trono, un regno più lungo di quello della regina ... nel concorso di pasticceria, la ...A chiusura del lungo weekend di celebrazioni è in programma il Platinum Jubilee Pageant, una grande parata in costume per le vie di Londra, dove sfilerà anche un enorme pupazzo a forma di drago, più ...