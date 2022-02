Il generale Figliuolo: "Il virus arretra. Ora negli ospedali torni la normalità. Pochi al mondo come l'Italia" (Di domenica 6 febbraio 2022) Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, i n cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Contagi e ricoveri in calo ma ilcircola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, i n cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie ...

Advertising

repubblica : Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia num… - Agenzia_Ansa : Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole e le r… - HuffPostItalia : Il generale Figliuolo: 'Il virus sta scemando, riportare la normalità negli ospedali' - ParliamoDiNews : il generale figliuolo: contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l`attenzione resti alta #generale… - _DAGOSPIA_ : IL GENERALE FIGLIUOLO: CONTAGI E RICOVERI IN CALO MA IL VIRUS CIRCOLA, L'ATTENZIONE RESTI ALTA… -