I dati di domenica 6 febbraio: 1554 nuovi contagi in FVG (Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 439 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,84%. Sono inoltre 11.519 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.115 casi (9.68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 471. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni (16,73%), seguita da quella 50-59 (15,89%) e da quella 30-39 (12,16%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di 96 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 93 anni di Martignacco (deceduto in Rsa), un uomo di 90 anni di Sacile ... Leggi su udine20 (Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 439, con una percentuale di positività del 9,84%. Sono inoltre 11.519 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.115 casi (9.68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 471. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni (16,73%), seguita da quella 50-59 (15,89%) e da quella 30-39 (12,16%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di 96 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 93 anni di Martignacco (deceduto in Rsa), un uomo di 90 anni di Sacile ...

