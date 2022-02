GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 7 febbraio 2022: percentuali televoto, i risultati del sondaggio (Di domenica 6 febbraio 2022) GF Vip 6, c’è grande attesa per scoprire chi verrà votato lunedì 7 febbraio e cosa succederà nella Casa. Dopo che la puntata di venerdì 4 febbraio è stata annullata a causa del Festival di Sanremo, i fan del Grande Fratello Vip hanno potuto comunque votare online attraverso alcuni portali, che hanno dato una buona indicazione di quali siano le preferenze degli utenti. Grande Fratello Vip: il televoto lunedì 7 si sfideranno Delia Duran (che ha vinto il confronto diretto di lunedì scorso con l’influencer italo-americana Soleil Sorge), Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Ma non per essere eliminati: il televoto servirà per mandare il concorrente direttamente alla finale, il 14 marzo. Gli spettatori potranno accedere al televoto fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022) GF Vip 6, c’è grande attesa per scoprire chi verrà votatoe cosa succederà nella Casa. Dopo che la puntata di venerdì 4è stata annullata a causa del Festival di Sanremo, i fan del Grande Fratello Vip hanno potuto comunque votare online attraverso alcuni portali, che hanno dato una buona indicazione di quali siano le preferenze degli utenti. Grande Fratello Vip: il7 si sfideranno Delia Duran (che ha vinto il confronto diretto discorso con l’influencer italo-americana Soleil Sorge), Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Ma non per essere eliminati: ilservirà per mandare il concorrente direttamente alla finale, il 14 marzo. Gli spettatori potranno accedere alfino a ...

